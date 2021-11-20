Gül suyu nasıl yapılır? Kolay tarif

Gül yaprakları, gül yağı ve gül suyuna dair yapılan çalışmalar, gül ürünlerinin hücre hasarını önleyen ve tedavi edici etkileri olan önemli antioksidanlar içerdiğini göstermiştir. Cilt için pek çok faydası var; gözenekleri küçültür, cildi canlandırır.

Evde gül suyu nasıl yapılır?

Malzemeler

5 adet gül yaprağı

Yarım litre suyu içme suyu

Cam şişe, tencere

Hazırlanışı



Tencereye suyu koyun, gül yapraklarını ekleyip altını açın. İlk etapta, su kaynayana kadar ocak yüksek ateşte olmalı. Su kaynamaya başladığı an ocağın altını en kısığa getirin. 10 dakika kısık ateşte kaynamasını bekledikten sonra ocağı tamamen kapatın. Bir kenarda dinlenmeye bırakın. Tamamen soğuduktan sonda suyu süzüp cam şişeye alın. Elde ettiğiniz gül suyunu cildinizi temizlemek ve canlandırmak için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.