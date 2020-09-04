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Teknoloji Gücünü üst seviyeye çıkaracak... TSK'ya REDET-II teslimatı
Teknoloji

Gücünü üst seviyeye çıkaracak... TSK'ya REDET-II teslimatı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarının devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:11:00 - 2020-09-04 13:12:19

Son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştiren Türk savunma sanayii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarının devam ettiğini açıkladı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "REDET-II Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor. REDET-II Sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin elektronik harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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