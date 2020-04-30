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Ekonomi

GÜBRETAŞ'ta, Genel Müdür Yardımcılığı'na Osman Küçükçınar atandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:30:56 -
GÜBRETAŞ'ta, Genel Müdür Yardımcılığı'na Osman Küçükçınar atandı

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Osman Küçükçınar'ın başladığını duyurdu.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda şunlar kaydedildi:

"Şirketimizde, 24 Eylül 2018 tarihinden bu yana Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Levent Serttaş bugün itibarıyla, kendi isteği ile şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararı ile Osman Küçükçınar, şirketimizde Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır."

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