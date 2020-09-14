GÜBRETAŞ'la tarımda yüksek verim

GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü “model üretim alanı” çalışmalarında elde edilen sonuçlar, bol verimli ve yüksek kaliteli hasatlarla üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

GÜBRETAŞ’ın son yıllarda ağırlık verdiği tarımsal danışmanlık çalışmaları kapsamında 2020 yılında KKTC’de 2 ve Türkiye genelinde 29 noktada 17 farklı tarımsal bitki için model üretim alanı oluşturuldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen model üretim alanlarında uygulanan etkili gübreleme programları sonucu başarılı hasatlar yapılmaya devam ediyor. “Yüksek verim için salgın döneminde de üreticilerin yanındayız” GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da ülke tarımında verimliliği artırmak amacıyla kurulan şirketlerinin, özellikle son 15 yılda bu misyonu daha etkin hale getirmek için çiftçi eğitim toplantıları, arazide gözlem ve reçetelendirme çalışmaları ile “model üretim alanı” gibi uygulamalara ağırlık verdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Teknolojik imkanlarla da desteklediğimiz bu ücretsiz tarımsal danışmanlık faaliyetlerinde sektörde açık ara öncülüğümüzü sürdürmekteyiz. Çiftçilerimize yerinde örnek uygulamalar sunmak için geliştirdiğimiz model üretim alanlarının sayısını da yıldan yıla artırmaktayız. Ziraat mühendislerimizin önder üreticilerle yakın iş birliği yaparak gerçekleştirdiği bu deneme ekimi alanlarında, toprak analizine göre oluşturulan besleme programını uygulayarak yüksek verimlere ulaşmaktayız. Üreticilerle el ele verilerek yürütülen örnek uygulamalarda elde ettiğimiz verim artışları, bilinçli tarımın ve doğru bitki beslemenin önemini de ortaya koymaktadır.”

Model alanlarda hasat başladı

Yumaklı, küresel salgının etkilerine rağmen bu yıl planlanan model üretim alanlarının çoğunda hasat süreçlerinin tamamlandığını belirterek, “Şimdiye kadar model alan çalışması yaptığımız alanların yarısında hasat yapıldı ve genel olarak güzel neticelere kavuştuk. Önümüzdeki günlerde farklı illerde yapılacak diğer hasatlardan da bölge ve Türkiye ortalaması üzerinde verimler bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Tarımsal danışmanlık için her zaman üreticinin yanındayız”

İbrahim Yumaklı, GÜBRETAŞ olarak çiftçilerin doğru tarım teknikleri konusunda bilinçlenmesi ve bereketli hasat elde etmelerini çok önemsediklerini vurguladı. GÜBRETAŞ’ın, sahadaki uzman ekipleri ve teknolojik kanallarla tarımsal danışmanlık için her zaman üreticinin yanında olmaya devam ettiğini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti: “Uzman ziraat mühendislerimizin model arazilerde yaptığı örnek uygulamalar, Türkiye’nin dört bir yanında çiftçilere verilen farkındalık eğitimleri ve bizzat araziye kadar gidip üreticilere verdikleri teknik destek sürüyor. Bunun yanında özellikle salgın döneminde yoğun bir ilgi ve önemli bir işlev gören GÜBRETAŞ üretici danışma hatları, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız bilgi ve videolar ile tüm cep telefonlarına kolayca yüklenip merak edilen konularda uzmanlara ulaşılabilen GÜBRETAŞ EGP (Etkili Gübreleme Programları) mobil uygulaması gibi birçok teknolojik hizmetle de bu topraklara değer katmaya devam ediyoruz.”