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Guaido bu kez de genel grev çağrısında bulundu

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido, başlattığı darbe girişiminin sonuçsuz kalmasına rağmen vazgeçmeyerek bugün bir kez daha sokağa indi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:34
Guaido bu kez de genel grev çağrısında bulundu

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido, başlattığı darbe girişiminin sonuçsuz kalmasına rağmen vazgeçmeyerek bugün bir kez daha sokağa indi. Yandaşlarına, "Geri dönüş yok, her şeyimizle devam edeceğiz." diyen Guaido, bu kez de genel grev çağrısında bulundu.



ABD ve bazı ülkeler tarafından Venezuela’nın Geçici Devlet Başkanı olarak tanınan Juan Guaido, başkent Karakas’ta yandaşlarının Nicolas Maduro’ya karşı düzenlediği gösteride bir kez daha boy gösterdi. Guaido yaptığı konuşmada, “İnsanlar Venezuela özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edecek.” dedi. Guaido, kademeli olarak işçilere genel bir grev çağrısı yaparak hükümeti devirmeyi başarıncaya kadar greve devam edilmesi gerektiğini söyledi.



Muhalif lider, “Krize ve zulme rağmen, bugün herkes yine sokakta. En zor anlarda en cesur erkek ve kadınlara ihtiyaç duyulur. Bugün Venezuela ilerlemek için kararlı erkek ve kadınlara sahip. Bu geri dönüşü olmayan bir süreç. Zaman Venezuelalıların zamanı." ifadelerini kullandı. Asla geri adım atmadıklarını iddia eden Guaido, Silahlı Kuvvetlerin kendileriyle olduğunu bir kez daha tekrarladı.



Guaido, muhalif Leopoldo Lopez’in serbest bırakılmasının ardından diğer tutuklu muhalifler olan Juan Requesens, Ivn Simonovis ve Gilber Caro’nun da serbest bırakılacağını söyledi. Bunu başarmak için yandaşlarından sokaklarda baskılarını sürdürmelerini istedi.



Maduro pes edene kadar protesto çağrısı yapmaya devam edeceğini tekrarlayan Guaido, “Eğer rejim yoğun bir baskı yaptığına inanıyorsa, yanılıyor. Venezuela özgürlüğünü elde edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:34
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