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Teknoloji GTA 6 için heyecan dorukta! Oyunun çıkış tarihi için geri sayım başladı
Teknoloji

GTA 6 için heyecan dorukta! Oyunun çıkış tarihi için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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GTA 6 için heyecan dorukta! Oyunun çıkış tarihi için geri sayım başladı

Oyun tutkunlarının yıllardır yolunu gözlediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım sürerken, merakla beklenen yapım oyun dünyasının en büyük çıkışlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Vice City sokaklarına geri dönüşü müjdeleyen yapım öncesinde milyonlarca oyuncu arama motorlarında "GTA 6 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi kesinleşti mi, GTA 6 hangi platformlara gelecek, PC sürümü aynı anda çıkacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Rockstar Games belirtilen GTA 6 çıkış tarihi

 

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için 19 Kasım'da dünya genelinde piyasaya sürülecek olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyunu, 10 Kasım itibarıyla ön yüklemeye açıldı.

Oyun ilk başta sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek.

Bilgisayar sürümü için çıkış tarihi ise henüz belli olmadı.

 

DEPOLAMA BOYUTU OLDUKÇA YÜKSEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre oyun, cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanına ihtiyaç duyacak. Her iki konsol için kutu içi kod (code-in-box) sürümlerinin ise 12 Kasım'dan itibaren perakende satış noktalarında yerini alması bekleniyor.

Son yılların en çok beklenen video oyunlarından biri olan GTA 6, Florida'dan esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor ve Jason ile Lucia adlı iki ana karaktere odaklanıyor.

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