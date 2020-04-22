Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Milli mücadelemizin yönetim merkezi, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, TBMM’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin açılışının tarihimizde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Adnan Ünverdi, “Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunda milli mücadelemize yön veren TBMM, Cumhuriyeti ilan eden, demokrasimizin ve millet iradesinin tecelli ettiği mümtaz bir kurumdur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyerek, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirtmiş, Millet Meclisinin açıldığı bu önemli günü çocuklara armağan etmiştir. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi, güven ve önemin bir göstergesidir. Büyük Önder, ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz’ derken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ne kadar önemli görevler düştüğüne işaret etmiştir. Bizler de Atamızın izinde, kendine güvenen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasimize sahip çıkarak ekonomide, eğitimde, sanatta bilimde ve her alanda ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkesi yapmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tabi bu yılın şartları biraz farklı. Korona virüs salgını dolayısıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerimizde kutlayacağız. TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop, 23 Nisan akşamı bütün vatandaşlarımızı evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet etti. Saat 21:00’de milletçe elimizde bayraklarla balkonlarda olacak, tek yürek, tek ses bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı gönül birlikteliği ile okuyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin ve TBMM’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bir asırlık geçmişiyle TBMM’nin kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.