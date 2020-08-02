GSB kamp başvuru 2020 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kamplarına kimler katılabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için başvurular 15 Nisan'da başlıyor. Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşayacakları kamplara katılabilmek için 11 Temmuz’a kadar başvurabilirsiniz. Başvuru ve değerlendirme detayları şu şekildedir:

- Kamplarımız ücretsiz olup katılacakların ulaşım dâhil bütün ihtiyaçları Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecektir.

GSB kamplarında kaç gün kalınır?

- Kamplarımızda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacaktır. Bir kamp dönemi 6 gündür.

- Kamplara başvurular 15 Nisan-11 Temmuz arasında on-line olarak yapılacaktır. Başvurular http://e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır

- Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacaktır.

- Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile Mavi(Deniz) ve Yeşil(Doğa) kamplarına sadece birer kez katılabilecektir.

GSB kamp başvuru şartları neler?

Kamp başvurularının değerlendirilmesinde;

a) Aile aylık net geliri 2.020,90 TL’nin (2019 asgari ücret) altında olanlara,

b) 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara,

c) Gençlik merkezi üyelerine,

d) Kamplarımıza katılmak amacıyla iki yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara,

e) Yaşadığı şehrin köy ve kırsalında ikamet edenlere, kamp atamalarında öncelik tanınacaktır.

Bu kapsamda, kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları iptal edilecek, yerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.

Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecektir.

Bu iki neden dâhilinde kampa doğrudan katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılarak yerlerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.

- Gençlik kamplarına katılacakların kamplara atamaları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

- Gençlik kamplarına katılmaya hak kazananların listesi başvuruların bitiş tarihinden sonra yayınlanacaktır. Listede isimleri bulunanların, kesin kayıt yaptırmak için başvuru belgesini gitmeye hak kazandığı kamp döneminin başlama tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar gençlik merkezlerine giderek onaylatması gerekmektedir.

- Başvuru formunun gençlik merkezine teslim edildiği tarihte gün olarak 18 yaşını doldurmamış kampçıların başvuru formunda velisinin imzasının bulunması zorunludur.

- Yaş gruplarının belirlenmesinde gün, ay ve yıl olarak baz alınacaktır. Kamplara 12 yaşından küçük ve 22 yaşından büyük gençlerin kaydı yapılmayacaktır.

- Eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.