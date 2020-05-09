Grup Avenir Talas 325 Projesi’ni teslim etti

Grup Avenir 2018 yılında başlatmış olduğu Talas 325 projesini 18 ay gibi sürede tamamlayarak söz verilen tarihten bir yıl önce teslimini gerçekleştirdi.

Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut; 2018 yılının Ağustos ayında temellerinin atıldığı Talas 325 projesini 18 ay gibi kısa bir sürede söz verilenden 1 yıl erken bitirilerek teslim edildiğini söyledi. 306 daire ve 19 ticari alandan oluşan projede bütün dairelerin satıldığını aktaran Karabulut; “Talas 325 projemiz 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplamda 306 daire ve 19 ticari alandan oluşan 5 blokluk bir proje olarak tasarlanmıştır. Talas 325 projemizin 2018 yılının Ağustos ayında ilk temeli atılmış olup yaklaşık 18 ay gibi kısa bir sürede, söz vermiş olduğumuz tarihten 1 yıl önce teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Grup Avenir ailesi olarak Kayseri’de ilk yapmış olduğumuz proje olan Talas 325’te bütün dairelerimiz satılmış olup; projemizin bina yönetimi oluşturulmuş, çevre düzenlemesi tamamlanmış hatta dairelerimizin ince temizliği dahil yapılmış bir şekilde müşterilerimize teslimatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

Müşterilerden gelen memnuniyetin kendilerine yeni projelerinde güç verdiğini de sözlerine ekleyen Serap Karabulut; “Teslimat sürecinde müşterilerimizden gelen memnuniyet, yeni başladığımız ve inşaatına devam eden projelerimizde bize güç vermektedir. İnşallah yeni başladığımız ve inşaatı devam eden projelerde de aynı özveri ve titizlikle çalışmaları devam ettirip, bu projelerimizin de teslimatını en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Grup Avenir ailesi olarak 325 daire sakinlerimize yeni yuvalarında mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ömür yaşamalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.