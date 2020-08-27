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Aktüel Groupe Renault daha hijyenik otomobiller için yeni fikirler arıyor
Aktüel

Groupe Renault daha hijyenik otomobiller için yeni fikirler arıyor

Groupe Renault, en uygun maliyetle en hijyenik araç deneyimini sunacak çözümleri keşfetmek için uluslararası çapta bir yarışma düzenliyor - Türkiye’den yarışmaya katılacak projelerin seçimi Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Renault Mais yetkilileriyle, alanında uzman üniversite temsilcileri tarafından yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:48:21 -
Groupe Renault daha hijyenik otomobiller için yeni fikirler arıyor

İSTANBUL (AA) - Fransız otomotiv devi Groupe Renault, en uygun maliyetle en hijyenik araç deneyimini sunacak çözümleri keşfetmek için uluslararası çapta bir yarışma düzenliyor.

Groupe Renault açıklamasına göre, şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarına kafa tutacak otomobil fikirlerinin peşine düştü.

Şirket, araçlarda hijyen konusunu zirveye taşıyacak fikirleri bulmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 6 ülkede “Licence to Clean” dijital hackathon yarışmasını düzenliyor.

Yarışmanın amacı, pandemi döneminde yeni şartlara uyum sağlayacak şekilde araç paylaşım operatörleri, kısa süreli araç kiralama şirketleri, filolar ve son kullanıcılara sunulacak araçların uzun süreli, kalıcı ve uygun maliyetli dezenfeksiyonu için tasarım fikirlerini ortaya çıkarmak.

Groupe Renault Satış Sonrası Direktörlüğü’nün düzenlediği ve Fransa, Türkiye, İsrail, Romanya, Rusya, ve Hindistan’dan üniversite öğrencilerinin, start-up’ların ve bu konuda fikri olan herkesin katılabileceği yarışmaya başvurular, 27 Ağustos-14 Eylül 2020 tarihleri arasında “LicenceToClean” linki üzerinden yapılabilecek.


- Dereceye giren projelere özel destek verilecek


Her ülkeden toplanacak fikirler, önce ülke çapında değerlendirilecek. Projelerin değerlendirilme aşamasında ise farklı ve özgün olması, geliştirilebilir ve uygulanabilir olması, Ar-Ge niteliği, teknolojik yönü, çevreye katkısı ve topluma katkısı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Türkiye’den yarışmaya katılacak projelerin seçimi Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Renault Mais yetkilileriyle, alanında uzman üniversite temsilcileri tarafından yapılacak.

16 Eylül 2020’de düzenlenecek Türkiye finali ile dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek 3 proje belirlenecek. Yarışma kapsamında seçilecek ülke finalistlerine 2 adet elektrikli scooter ödülünün yanı sıra, kuluçka merkezlerinde projelerini hayata geçirme fırsatı sunulacak.

Yarışma kapsamında her ülkeden seçilen finalistler ise 21 Eylül-5 Ekim'de yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazanacak. Ülke finalistleri daha sonra 16 Ekim 2020’de dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek dünya finalinde yarışacak ve her ülkeden birinci, bir de dünya genelinde bir birinci seçilecek.

Groupe Renault Satış Sonrası Direktörlüğü tarafından dünya birincisi olarak seçilecek proje; 2 kişilik 2 günlük Paris seyahati, Groupe Renault ekipleriyle tanışma, Groupe Renault Satış Sonrası Direktörü Hakan Doğu ile Champs Elysées’de akşam yemeği ve Groupe Renault ile global ölçekte iş yapma fırsatıyla ödüllendirilecek.

Başvurular https://licencetoclean.group.renault.com/ linki üzerinden yapılabilecek.


- Yarışma Takvimi:



Yarışmanın başlangıç tarihi: 27.08.2020

Son başvuru tarihi: 14.09.2020

Ülke çapında finale kalan projelerin seçimi: 17.09.2020

Dijital platform seçmelerinin başlangıcı: 21.09.2020

Finalist seçimleri: 05.10.2020

Ödül Töreni: 16.10.2020

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