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Ekonomi Groupe PSA, 2021'de küçük van tipi araçlarının tamamen elektrikli versiyonlarını tanıtacak
Ekonomi

Groupe PSA, 2021'de küçük van tipi araçlarının tamamen elektrikli versiyonlarını tanıtacak

Groupe PSA Hafif Ticari Araçlar İşletme Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot: - "Groupe PSA, elektriğe geçiş atağına devam ediyor ve şimdi de performanstan hiçbir taviz vermeden tamamen elektrikli hafif ticari araç portföyünü sunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:11:20 -
Groupe PSA, 2021'de küçük van tipi araçlarının tamamen elektrikli versiyonlarını tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA; Peugeot e-Partner, Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e ve Vauxhall Combo-e ile sıfır CO2-emisyonlu taşıma ve hizmetlerini piyasaya sunacak.

Şirket açıklamasına göre, Groupe PSA'nın Avrupa'daki hafif ticari araç portföyünün yüzde 100'ü 2021'in bitiminden önce elektrikli hale gelecek.

2019'dan beri Groupe PSA, yeni modellerinin hepsini tamamen elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit versiyonlarında piyasaya sürdü. Groupe PSA, 2025'e kadar tamamen elektrikli bir portföy ortaya koymayı amaçlıyor.

2020'de orta van modellerinin (D-Van) ve büyük van modellerinin (E-Van) elektrikli türlerini piyasaya sürmesini takiben Peugeot, Citroen, Opel ve Vauxhall markaları, 2021'de küçük van tiplerinin (B-Van) ve ilgili yolcu araçlarının da tamamen elektrikli türleriyle ürün yelpazelerini tamamlayacak.

Groupe PSA'nın küçük vanlarının yeni nesli "2019 Yılın Van Tipi Aracı" ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi oldu. Yolcu tipi araçları da AutoBest'in "Avrupa 2019'un En Değerli Aracı" ödülüne layık görüldü. 2018 Eylül ayındaki piyasaya sürümünden beri dünya çapında 650 bin birimi aşan satış gerçekleştirildi.


- "Groupe PSA, elektriğe geçiş atağına devam ediyor"


Elektrikli küçük vanlar ve akü paketleri Vigo tesisinde (Galiçya, İspanya), elektrikli motorlar Tremery'de (Fransa) ve şanzıman dişilileri Valenciennes'de (Fransa) bir araya getirilecek.

eCMP platformundan gelen güç aktarım mekanizması; 100kW'a kadar güç çıkışına olanak tanıyan su soğutmalı 50kWh elektrikli akü, 100kW/136bg elektrikli motor ve iki güç seviyesinde çalışabilen araç içi şarj aygıtından (tek-fazlı 7.4kW ve üç-fazlı 11kW) meydana geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Hafif Ticari Araçlar İşletme Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, "Küçük vanların ve ilgili yolcu araçlarının bu tamamen-elektrikli türleriyle Groupe PSA, elektriğe geçiş atağına devam ediyor ve şimdi de performanstan hiçbir taviz vermeden tamamen elektrikli hafif ticari araç portföyünü sunuyor." ifadelerini kullandı.

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