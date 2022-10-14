Grip ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde çözüm? Soğuk algınlığı çayı nasıl yapılır? Boğaz ağrısını anında kesen kesin çözüm

Soğuk Algınlığı Çayı (Tamamen Bitkisel)

Malzemeler

Kuru nane

1 Adet limon

Yarım yeşil elma

2 bardak su

Hazırlanışı

Öncelikle 2 bardak suyu bir cezveye koyup kaynamasını bekleyelim. Kaynayan suya kurumuş naneyi, doğranmış yeşil elmayı, ve limon suyunu da ekleyip karıştıralım. 10 dakika kadar kaynattıktan sonra 5 dakika demlemeye bırakalım. Demini alırken mutlaka cezvenin ağzını kapatın. Soğumadan içilmesi önemli bir etkendir, bu konuya dikkat edelim. Her gün bir bardak düzenli olarak içebilirsiniz.

Not: Eğer kuru nane yoksa yeşil nane ile de yapabilirsiniz.

Soğuk Algınlığı Çayı Faydaları Nelerdir?

*Nefes açar, burun tıkanığı ve nefes daralmasını önlüyor.

*Mide ve bağırsakta oluşan gazları gideriyor.

*Öksürüğü önlüyor.

*Baş dönmesi ve baş ağrısını önlüyor.

*Mide bulantısını önlüyor.

*Stresi önlüyor.

*Adet ağrılarını geçiriyor.

*Hamilelik bulantılarını geçiriyor.

*Bağırsaklardaki kötü bakterileri temizliyor.

*Uykuyu düzenliyor.

*Ağız kokusunu gideriyor.

*Düzenli olarak kullanıldığında fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı oluyor.

*Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplara ve hastalıklara karşı koruyor.

*Diş ağrısını yok ediyor.

*Sindirim sistemini düzenli hale getiriyor.

*Cilt ve vücut sağlığı için fayda sağlıyor.

*Diyabet hastası olmanızı önlüyor.

*Hafızayı kuvvetlendiriyor.

*Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

*Gaz giderici özelliği sayesinde bebeklerin gaz yaşanma sorununu önlüyor.

*İshali önlüyor.

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Soğuk algınlığı için hangi doktora gidilmelidir?

Soğuk algınlığı için evde yapabildiklerinizi yaptınız ve hale geçmediyse mutlaka bir doktora muayene olmalısınız. İlerlerse daha kötü hastalıklara neden olur. Ve ilerlemiş bir hastalığı tedavi etmek daha da zordur. Bu nedenle soğuk algınlığı için Kulak Burun Boğaz bölümüne giderek tedavi olabilirsiniz.

Grip olmamak için ne yapmalıyım?

İlk olarak bu konuda mutlaka mevsim geçişlerinde kıyafet seçimine dikkat etmelisin. Uyurken sıcak bile olsa ince bir pike örtmelisin. Onun dışında aşırı sıcak ve aşırı soğuktan kaçınmalısın. Yukarıda verdiğim soğuk algınlığı çayını günlük olarak içerek bağışıklık sistemini güçlendirmelisin. Eğer bünyen çok zayıfsa kış gelmeden grip aşısı olmalısınız. Kış gelmeden bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Bol bol yeşil yapraklı sebzelere tüketin. Kırmızı et, yeşil mercimek ve sezonu açılmışken balık tüketin.

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Boğaz ağrısını anında kesen tarif

Tuzlu Su. Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı tuz eklenerek elde edilebilen tuzlu suyla yapılan gargara, boğaz ağrısının ve ağız salgılarının azaltılmasında etkili olabilir.

Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm

1 fincan ılık suyun içine 1 çay kaşığı tuz atın ve erimesi için karıştırın. Her saat başı 30 saniye gargara yapın. Saat başı tuzlu su ile gargara yapmak şişliği azaltır ve ağrıyı hafifletir. Limon suyu soğuk veya grip sırasında oluşan boğaz ağrısını da azaltabilen ferahlatıcı bir içecektir.

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Ebegümeci ve adaçayını demleyin. Soğumaya bırakın ve soğuduktan sonra bu çay ile gargara yapın. Bu iki şifalı bitki hem boğaz iltihabını iyileştirir hem de ses kısıklığını ortadan kaldırır.

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