Limon melisa çayı tarifi: Migren ağrılarını dindiriyor! Melisa otu (Oğul otu) faydaları ve zararları

Limon aromasına sahip olan bu bitkinin yağı kozmetik sektöründe de kullanılır. Soğuk algınlığına iyi gelen melisa bitkisi, antioksidan, antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Melisaotu, A vitamini ve C vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen açısından zengindir.

Melisa Otu Nedir?

Halk arasında oğul otu, kovan otu veya limon nanesi olarak da adlandırılan melisa otu, limonumsu kokusu ve ısırgan otuna benzer yapraklarıyla, temmuz ve ağustos aylarında çiçeklenen bir bitkidir.

Şifalı yönüyle tanınan ve sıklıkla kullanılan melisa otu, en çok stresten arınmak, östrojen hormonunu artırmak ve göz tansiyonunu dengelemek için kullanılır.

Melisa otunun içeriğinde bulunan Citral, Citronal ve Gabriol bileşenleri, insanı sakinleştirip rahatlattığı için stres giderirler. Bu nedenle geceleri yatmadan önce bir bardak melisa otu çayı içmenin, dinlendirici ve uyumaya yardımcı olduğu söylenir.

Taze yaprakları, limon aromalı kokusu ve tadı nedeniyle çorbalara, balık yemeklerine ve salatalara lezzet katmak için kullanılır. Güzel kokulu, ince yapraklı, yumuşak tüylü ve beyaz çiçekli bir bitki olan melisa, görünüm olarak da insanın içini ferahlatır. Çay olarak tüketimi yaygın olmakla birlikte kapsül, krem ve yağ olarak hazırlanan ürünleri vardır.

Melisa Otu Faydaları Nelerdir?

Melisa otu yöre yöre, bölge bölge farklı olarak adlandırılan otlar arasındadır. Birçok yörede oğul otu olarak bilinir. Tatlı balsam, bal balsamı, nane balsamı ve mavi balsam gibi isimlerle de anılır. Oğul otu birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılır. Oğul otu faydaları yani melisa otu faydaları da oldukça fazladır.

Ülkemizde birçok bitki yöre yöre, il il çok farklı isimlerle adlandırılır. İç Anadolu bölgesinde bir sebzeye veya meyveye farklı isim verilirken, Ege bölgesinde başka, Marmara bölgesinde farklı isimler verilir. Tabii sebzeler ve meyveler de bölgelere göre biçim, şekil, yeme alışkanlıkları olarak farklılık gösterir. Özellikle bitki çayları hazırlanan bitkiler, baharat hazırlanan şifalı bitkiler birçok farklı isimle adlandırılır. Bu şekilde farklı isimlerle adlandırılan bu bitkiler aynı zamanda vücut için de çok faydalı ve yararlıdır.

Birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde sıklıkla kullanılır. Peki oğul otu faydaları yani melisa otu faydaları nelerdir?

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Melisa Otu (Oğul Otu) Faydaları

Latince adı melissa officinalis olan melisa otu namı diğer oğul otu bu şifalı bitki ziraat ve tıp alanında zaman zaman Latince adı ile de anılır. Peki bu şifalı ot nelere iyi gelir ve faydaları nelerdir?

*Kış aylarının son günlerini yaşadığımız şu zamanlarda hala kış hastalıkları devam etmekte ve etkileri canımızı sıkmaktadır. Özellikle grip, nezle, balgam, soğuk algınlığı gibi hastalıklar herkesin derdidir. İşte bu şifalı ot sayesinde balgamdan kurtulacak ve rahat bir nefes alacaksınız.

*Sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici özellikleri vardır. Gerginliği azaltarak kişilerin günün yorgunluğundan ve güçsüzlüğünden uzaklaşmasını sağlar.

*Erken yaşlanmayı önler, ciltte kırışıklık olmasını geciktirir.

*Böcek ısırıklarına karşı kullanılır.

*Kan şekerini de düşürür. Kan şekeri yüksek olan kişiler bu bitkinin çayını içerek fayda bulabilir.

*Nefes darlığı için de bu şifalı bitkiyi kullanabilir ve şifa bulabilirsiniz.

Uykusuzluktan mı şikayet ediyorsunuz?

Geceleri herkes mışıl mışıl uyurken siz uyumanın yollarını mı arıyorsunuz? Uyuyamamak tabii ki bir süre sonra herkesi rahatsız eder ve tüm gün yorgun olmasına neden olur. İşte uykusuzluk sorununuzu da bu bitki sayesinde çözebilirsiniz.

Şiddetli baş ağrıları mı çekiyorsunuz? Ağrı kesiciler mi ağrılarınızı geçirmiyor mu?

*Migren ağrıları da şiddetli baş ağrıları arasındadır. Bu şifalı bitki ile baş ağrılarınızı dindirmek sizin elinizdedir.

*Vücudu rahatlatır, stresi ve evhamı, vesveseyi azaltır ve yorgunluğu giderir. Tüm gün boyunca rahat olmanızı sağlar.

*İdrar sökücü özelliği de vardır.

*Böbrek hastalıklarının önlenmesine de yardım eder.

*Adet yani regl dönemindeki ağrılarınız yüzünden gününüz zor mu geçiyor? Bu ağrılardan kurtulmak sizin elinizdedir. Adet ağrılarını geçirmesi, adet gecikmesini önlemesi de melisa otu faydaları arasındadır.

Sindirim sistemini rahatlatıp, hazmı kolaylaştırıcı etkisi de vardır. Hazımsızlıktan şikayet etmeyin, bu bitkiyi kullanarak rahat bir nefes alın.

*Epilepsi yani sara hastalığı tedavisinde de kullanılabilir.

*Egzama gibi cilt hastalıkları, ciltte oluşan yaralar için de oldukça faydalıdır.

*Hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastaları da bu bitkinin çayını içebilir ve tansiyonlarının düşmesine yardım edebilirler.

*Sakinleştirici olarak da kullanılır.

*Alzheimer, hafıza kaybı ve konsantrasyon eksikliği gibi rahatsızlıklar için de kullanılabilir.

Melisa Otu (Oğul Otu) Zararları ve Yan Etkileri

Her bitkinin fazlası zarardır. Melisa otu da aşırı miktarda kullanılmamalıdır. Ayrıca başka otlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Mide rahatsızlığı olan kişiler tüketmemelidir. Hamile ve emziren bayanlar da kullanmasa daha iyi olur.

Limon melisa çayı tarifi

Limonlu melisa çayı için bir bardak suyu cezvede iyice kaynatmalısınız. Sonrasında su ve 1 şeker kaşığı melisayı fincana bırakın. Üstünü örtmüş olduğunuz çayın 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Sonrasında çayı süzerek ve içine limon dilimi ile servis edebilirsiniz.



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