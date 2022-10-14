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Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

2022-10-14 14:16:04
Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Türk sofralarının vazgeçilmezi çayı, yaz kış 7'den 70'e herkes tarafından içilen lezzetlerden biridir. Demli çay koyu renkli pigment ve polifenoller açısından oldukça zengindir. Bunlar antioksidan bakımından zengindir; Polifenoller sayesinde bağışıklık sistemi güçlenmekte, kolesterol azalmaktadır. Demli çay tüketmek insanların kişisel tercihlerine dayalıdır. Peki, çay demlediniz ve hepsini içemediniz mi? Demlediğiniz bu çayı dökmeden önce haberimize bir göz atın İşte Çayın sağlığınız için birbirinden faydalı kullanım alanları…

#1
Foto - Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Demlikte kalan çayın faydaları saymakla bitmiyor. Neler mi? Evde her gün çay demleniyorsa bir kaç madde için denemekten zarar gelmez… Ayağınız mı kokuyor? Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun. Buzdolabınız koku mu yapıyor? Demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.

#2
Foto - Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Saçınız mat mı? Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor.

#3
Foto - Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Cildiniz çok mu yağlı? Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün. Göz altı halkalarına son! 2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

#4
Foto - Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Derinizdeki yaraların temizlenmesi- Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz. Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur. Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün. Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz.

#5
Foto - Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Eliniz balık, soğan mı kokuyor? Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın. Ayrıca: Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz. 4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

#6
Foto - Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Çay demi göze iyi gelir mi? Gözünüz çapak mı yapıyor? Siyah ve yeşil çayda bulunan kafein göz kapaklarına temas ettirildiğinde göz kapaklarında bulunan damarların çaplarının daralmasına neden olarak iltihabi reaksiyonu azaltır ve ödemin çözülmesine yardımcı olur. Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun.

#7
Foto - Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Kalan çayla ne yapılır? Diş eti problemlerine çare olabilir- Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur. Boğaz ağrılarında Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanılır.

#8
Foto - Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?

Kısaca: Poşet çayı veya demlenmiş çayı temizlikte, sağlıkta ve güzellikte kullanabiliriz Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır. Şöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz. Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.

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