2022-10-14 14:16:04 Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi?
Türk sofralarının vazgeçilmezi çayı, yaz kış 7'den 70'e herkes tarafından içilen lezzetlerden biridir. Demli çay koyu renkli pigment ve polifenoller açısından oldukça zengindir. Bunlar antioksidan bakımından zengindir; Polifenoller sayesinde bağışıklık sistemi güçlenmekte, kolesterol azalmaktadır. Demli çay tüketmek insanların kişisel tercihlerine dayalıdır. Peki, çay demlediniz ve hepsini içemediniz mi? Demlediğiniz bu çayı dökmeden önce haberimize bir göz atın İşte Çayın sağlığınız için birbirinden faydalı kullanım alanları…