Strese karşı doğal reçete: Sinire, depresyona, korkuya, gerginliğe iyi gelen çaylar

Stres nedir, etkileri nelerdir?

Stres, kişinin biyolojik ve psikolojik dengesinin bozulmasına gösterdiği tepki durumudur. Tehdit duygusu veya acıya neden olan olaylara karşı vücudun kendi dengesini kurabilmek için verdiği normal bir fiziksel cevaptır. Stresin insanlar üzerindeki etkileri: Baş ağrısı, yüksek kan basıncı, kalp rahatsızlıkları, cilt rahatsızlıkları ve astım gibi fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Bunun yanı sıra depresyon, anksiyete, uyku sorunları ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklara da öncü olması olasıdır.

Stres belirtileri

Kişi stres dönemlerinde odaklanma zorluğu yaşar, konsantrasyon problemleri görülür, Unutkanlık ve dalgınlık gibi sorunlarla sık karşılaşılır, Sinirli ruh hali görülür, kontrolsüzlük duygusu ortaya çıkar, Kişi kendini üzgün, kızgın, baskı altında hisseder.

Stres hayata negatif yönden bakıp, karamsar bir ruh haline bürünmeye de neden oluyor. Beslenme Danışmanı Dr. Gönül Ateşsaçan, günümüzün en yaygın hastalığı olan stresten kurtulmak için doğal bir reçete veriyor. Bu çay, gerginlik ve sıkıntıdan uzaklaşmanıza yardımcı olacak.

Gerginlik azaltıcı ve sakinleştirici karışım

Malzemeler:

- 1 yemek kaşığı melisa

- 1 tutam papatya

- 6-7 sap taze nane

- 1 yemek kaşığı esmer şeker

- 1/2 limon

- 1 litre su

Hazırlanışı:

Kaynar suda melisa ve papatyayı 4-5 dakika demleyin. İçine şeker ekleyip, ılınınca limonun suyunu ve kabuğunu ilave edin. Taze nane yaprağı ile süsleyerek servis edin.

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Peki Sinire, depresyona, korkuya, gerginliğe iyi gelen çaylar ve yöntemler nelerdir?

Depresif, Depresyonda ve Stresli Dönemlerde Dostunuz Papatya Çayı

Papatya çayı, doğal tadının yanı sıra vücuda çeşitli yararlar sağlayan popüler bir içecektir. Papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla elde edilen bu çay, kafein içermemesinden dolayı yeşil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilir. Papatya çayının faydaları, farklı türlerde antioksidanlar barındırmasından kaynaklanmaktadır. Bu antioksidanların bazıları, kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma risklerini azaltmada rol oynayabilmektedir. Papatya çayı aynı zamanda, gastrointestinal sisteme (sindirim sistemi) ve uykuya yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir.

Sinirleri Yatıştırıyor ve Stresi Gideriyor

Papatya çayının etkisi sayesinde vücudunuzdaki serotonin ve melatonin seviyelerinde büyük bir artış gözlemlenebiliyor. Stres ve kaygıyı azaltabilen papatya çayı aynı zamanda migren ve baş ağrısı gibi problemlere de iyi geliyor.

Korku ve strese ne iyi gelir?

Üzerinizdeki baskı arttığında sizi rahatlatacak bir şarkı dinlemek, stres seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir. Diğer yandan uzun bir yürüyüş de strese iyi gelebilir. Strese sebep olan sorundan uzaklaşmak da üzerinizdeki baskıyı azaltacağından film izlemek ya da oyun oynamak gibi aktiviteler de fayda gösterebilir.

Enerjinizi Yenileyen, Strese İyi Gelen 5 Bitki Çayı

Migren ve baş ağrılarına iyi gelir: Biberiye çayı

Sakinleştirici özelliği vardır: Adaçayı

Mide kramplarını yok eder: Papatya çayı

Uykusuzluğa birebirdir: Sarı kantaron çayı

Enerji yükseltir: Tarhun otu çayı

Pozitif stres ne demek? Nedir

Pozitif stres hayatımızdaki olumlu durumlara ve olaylara karşı vücudumuzun verdiği bir tür tepki. Bu stres insanın heyecanını ve iç motivasyonunu artırıyor, hedefine odaklanmasını sağlıyor. Negatif stres ise hoşa gitmeyen, huzursuzluk ve endişe duyduğumuz olay ve durum karşısında ortaya çıkar.

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