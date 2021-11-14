Gribe en doğal çözüm önerileri

Doğa da bulunan bitkilerin hemen hepsi sağlığımız için ayrı bir önem taşıyor. Sizler için gribe iyi gelen ya da gribi önleyici besinler hakkında bilgiler, bitkisel kür tarifi ve alabileceğiniz önlemleri araştırdık.

Gribi en kolay atlatmanın yolları

Günde en az üç litreye yakın miktarda sıvı tüketilmelidir. Öğle ve akşam yemeklerinde et suyu ve tavuk suyuna çorbaların yanında bol yeşillikli, bol limonlu salata ve sebze yemekleri tercih edilmelidir. C vitamininden zengin kivi-mandalina-portakal gibi meyvelerden günde iki porsiyon tüketmeye özen gösterilmelidir.

Grip hastalığını kısa sürede atlatmak isteyen kişiler için en iyi besin zencefil ve limondur. İçerisinde bulunan yüksek C vitamini, vücudun bağışıklığını arttırarak aynı zamanda vücutta bulunan mikropların da atılmasını sağlar.

Gribi en kolay atlatmanın yollarından bir diğeri limon ve nane çayıdır. Kış aylarında tüketilen limon ve nane çayı, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Grip Belirtileri Nelerdir?

- Yüksek ateş (38-39 derece)

- Yorgunluk, halsizlik

- Burun tıkanıklığı

- Öksürük

- Boğaz ağrısı

- Genel anlamda vücut ağrısı

- Baş ağrısı

Evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri nelerdir?

Gribe yakalanan pek çok kişide yüksek ateş, ağrı, halsizlik, burun akması ve tıkanıklığı, öksürük gibi durumlar yaşanmaktadır. Gribe yakalanan kişiler evde tamamen bitkisel olan yöntemleri deneyerek bu hastalığı atlatmaktadır.

Kakule: Bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafiflemesinde yararlıdır.

Kuersetin; Turunçgiller, elma, kırmızı üzüm, soğan, çilek, dut, böğürtlen gibi meyveler ve kırmızı soğan gibi besinlerin kabuklarında bulunan bir pigmenttir.

C vitamini: En iyi antioksidan vitaminlerden biridir. Eğer C vitamini vitamin formunda değil de besinlerden alınırsa bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır.

Çinko ve selenyum: Bağışıklık sistemi için önemli minerallerdir. Selenyum; deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur.

Omega 3 yağ asitleri: Bunlar en değerli yağlardır. Bağışıklık, beyin ve sinir sistemi, psikoloji, kalp-damar sağlığı için olmazsa olmaz bir besin ögesidir.

Beta-karoten: Sarı-turuncu bitkilerde bulunmakta ve en kuvvetli antioksidanlar arasında yer almaktadır.

Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinlerdir. Bunun yanında pancar, muz, pırasa, enginar, sarımsak ve soğan da bu bakterilerin artmasını sağlar.

Zencefil: Keskin tadı ve aroması ile solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır.

Zerdaçal (Kurkumin): Zerdeçalın antiinflamatuar etkisinin yapılan geniş araştırmalar neticesinde kurkuminden kaynaklandığı belirtilmektedir.

Ekinezya: Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunmaktadır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler.

Ginseng: Yorgunluk, bitkinlik gibi durumlarda vücut direncini artırır. Bağışıklık sistemini düzenler ve destekler.

Oolong ve rooibus çayı: Çay doğru bir şekilde demlendiğinde ve uygun miktarda tüketildiğinde antioksidan etki gösterir ve içindeki fenolik bileşenlerin kronik hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

Beyaz çay: Beyaz çay için toplanan çay yaprakları işlenirken çok az okside olduğu için, yeşil çaya oranla daha fazla antioksidan içerir.

Hastalıktan korunmak için kış mevsimlerinde çok kalabalık ve kapalı alanların tercih edilmemesi önerilmektedir.

Grip kürü

2 adet metal 1 lira büyüklüğünde nar kabuğu ve 1 tatlı kaşığı hibiskusu kaynayan 1 bardak suya ilave ediniz. 5 dakika kısık ateşte demleyin ve ılımaya bırakın. Ilıkken ve günde 1 kez aç karnına içiniz.