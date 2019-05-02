Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1’inin ‘Gri’ kategoride olduğunu bildirdi.02 Mayıs 2019 Perşembe 20:56
İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1’inin ‘Gri’ kategoride olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında,Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün “gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edilmiştir” denildi.
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