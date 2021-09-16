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Gündem Gri kategoride aranan o terörist İstanbul’da yakalandı!
Gündem

Gri kategoride aranan o terörist İstanbul’da yakalandı!

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan DHKP/C üyesi Kerim Kaya İstanbul'da yakalandı.Terörist Kaya'nın, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt ilçesi Kıraç bölgesinde sürekli yer değiştirmek suretiyle güvenilir evlerde kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:26:00 -
Gri kategoride aranan o terörist İstanbul’da yakalandı!

Terör örgülerine yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan DHKP/C üyesi Kerim Kaya İstanbul'da yakalandı.

Bir çok suç sebebiyle gri kategoride aranıyordu

Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek, olası terörist eylemlerin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalarda, örgütün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''terör örgütü propagandası yapma'', ''halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma'', ''kamu malına zarar verme'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' suçlarından aranan Kerim Kaya'nın son dönemde İstanbul'da olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Kaya'nın, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt ilçesi Kıraç bölgesinde sürekli yer değiştirmek suretiyle güvenilir evlerde kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda Kerim Kaya, Esenyurt İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

 

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