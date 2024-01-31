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Gündem Grev THY'yi vurdu: Seferler iptal edildi
Gündem

Grev THY'yi vurdu: Seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-31 08:48:00 -
Grev THY'yi vurdu: Seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları, Almanya'da havalimanlarında gerçekleştirilecek grev nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle 1 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre,

1 Şubat'taki TK 1668 Hamburg-İstanbul,

 

TK 1664 Hamburg-İstanbul,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TK 1662 Hamburg-İstanbul,

TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg,

TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen,

TK 1726 Berlin-İstanbul,

TK 1724 Berlin-İstanbul,

TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul,

TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen,

TK 1337 İstanbul-Leipzig ve TK 1338 Leipzig-İstanbul seferleri iptal edildi.

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