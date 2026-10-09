Özgür Özel’in Akın Gürlek’i neden hedef aldığı ortaya çıktı! Ece Sevim o kaydı paylaştı

Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken gazeteci Ece Sevim'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sevim, Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde fonlarla ilgili şikâyette bulunduğunu hatırlatarak, muhalefetin neden o tarihte sürecin takipçisi olmadığını daha önce sorduğunu belirtti.

Ardından geçmişe ait bir görüntüyü paylaşan Sevim, sorusunun cevabının söz konusu kayıtta bulunduğunu ifade etti.

ÖZEL’İN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Sevim'in gündeme taşıdığı görüntüde Özgür Özel'in, Gürlek'in fonlarla ilgili şikâyetçi olmasına tepki gösterdiği görülüyor.

Özel'in görüntülerde Gürlek'e yönelik olarak, “Erdoğan'ın emriyle şikâyetçi oluyorsun, neden SPK'yı beklemiyorsun?” ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

Böylece bugün fon soruşturması üzerinden Gürlek'i hedef alan açıklamalar tartışılırken, Özel'in daha soruşturmanın önceki aşamalarında Gürlek'in harekete geçmesini de eleştirdiği görüntüler yeniden gündeme geldi.

ECE SEVİM: ŞİMDİ DAHA NET GÖRÜNÜYOR

Ece Sevim, eski görüntüyü paylaşarak muhalefetin Gürlek'e yönelik tavrına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Sevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ucu nereye giderse gitsin hırsızlar hesap verecek” iradesini ortaya koyduğunu belirterek, fon soruşturmasının derinleştirilmesinden bazı çevrelerin rahatsız olduğunu ifade etti.

Sevim paylaşımında, “Şimdi dezenformasyon içerikli paylaşımları ve Sayın Gürlek'i neden hedef aldıkları daha net görünüyor” ifadelerini kullandı.

“HANGİ FON HIRSIZLARINI KORUYORLAR?”

Sevim, soruşturmanın genişletilmesine yönelik eleştirilerin arkasında başka hesaplar bulunduğunu savunarak şu çıkışı yaptı:

“Artık hangi fon hırsızlarını koruyorlarsa soruşturmanın derinleştirilmemesi için de her yolu deniyorlar.”

Sevim'in gündeme taşıdığı görüntüler, fon soruşturması üzerinden devam eden siyasi tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Özel'in geçmişte Gürlek'i fonlarla ilgili harekete geçtiği için eleştirmesi ile bugün aynı soruşturma üzerinden yönelttiği eleştiriler arasındaki çelişki tartışma konusu olurken, Sevim de paylaştığı kayıtla bu noktaya dikkat çekti.