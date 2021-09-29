Gram altında hareketlilik sürüyor

Altın, ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükseliş ve doların kuvvetlenmesiyle birlikte kayıplarını sürdürerek 10 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’nin rekor yüksek seviyelere yakın bir seyir izlemesiyle 496 TL civarında bulunuyor.

Fed politika yapıcıları Lael Brainard ve John Williiams, varlık alımlarının yakında azaltılabileceğine dair açıklamalarda bulunurken St Louis Fed Başkanı James Bullard da yüksek enflasyona karşı ihtiyatlı olma çerçevesinde Fed'in 2022 yılında 2 faiz artırımına gidebileceğini söyledi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi son bir haftada 23 baz puan yükselişle yüzde 1,53’e çıkarken en son Fed’in varlık alımı azaltımı tartışmalarının başladığını duyurduğu Haziran ayı toplantısında bu seviyelerin üzerinde bulunuyordu.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi salı gününü 1.159 seviyesinden kapatarak ABD’de seçimlerin ertesi gününe denk gelen 4 Kasım 2020’den bu yana zirveyi gördü. Endeks son 1 haftada yüzde 0,7 civarında yükseliş kaydetti.

Tahvil faizlerindeki yükseliş faizsiz bir varlık olan altının üzerindeki satış baskısını artırırken doların kuvvetlenmesi de dolar cinsinden fiyatlanan emtialara olan talebi azaltıyor.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta Fed toplantısı öncesinde 1.785 dolara kadar yükselen ons altın, Fed’in varlık alımlarını azaltabileceğine dair verdiği mesajlar sonrasında 6 haftanın en düşüğüne gerilemişti. Bu haftaya 1.750 dolar civarında başlayan ons altın, Fed politika yapıcılarının devam eden yorumları sonrasında 1.740 doların altına geriledi.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’nin geçen hafta rekor tazeleyerek 8,86 seviyesinin üzerine tırmanmasından sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalmasıyla yükselirken 15 Temmuz’dan bu yana ilk defa 500 TL’nin üzerini görmüştü.

Küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’nin rekor yüksek seviyelere yakın bir seyir izlemesiyle kayıplarını sınırlandıran gram altın, çarşamba günü 496 TL civarında işlem görüyor.