Gram altın ne kadar? 14 Eylül Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Tam altın, cumhuriyet altın fiyatları

ABD enflasyon oranlarının açıklanmasıyla önce hızlı düşen sonra da aynı hızla yükselen altın fiyatları 14 Eylül 2022 Çarşamba sabahında değer kaybıyla başladı.

ABD'de enflasyon Ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fed'in faiz artırım hamlesini güçlendirecek olan bu gelişme altın fiyatlarını negatif etkiledi. Ons altın 1697 dolara kadar geriledi.

ABD ekonomisindeki gidişat küresel emtia fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Talebi doğrudan etkileyen ABD verileri piyasalara yön veriyor.

Dün açıklanan ABD enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed'den daha agresif faiz artırım hamlesinin gelmesi ihtimalini artırdı.

Faiz artırımı dolaylı olarak altın fiyatlarını da etkiliyor. Paranın dolar mevduatına kayacak olmasından ötürü altın fiyatlarında gerileme yaşandı.

Ons altın Fed'in 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Ons altın bugün 1697 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içinde en yüksek seviyesi ise 1705 dolar oldu. Şu sıralar ons altın 1703 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor.

2 AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Ons altın fiyatları dün 2 ayın en büyük düşüşünü gösterdi. Dün 1731 dolara kadar çıkan ons altın 1697 dolara düştü. Gün içinde yüzde 2'lik değer kaybı oluşmuş oldu.

Uzmanlar ons altın fiyatının 1700 doların altına gerilemesiyle birlikte ilk destek seviyesinin 1688 dolar olduğuna işaret ediyorlar. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte 1657 dolara gerilemenin olabileceğini belirtiyorlar.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 1711 ve 1714 dolar aralığını uzmanlar ilk direnç olarak öne çıkartıyorlar.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.701,21

1.701,58

CANLI ALTIN FİYATLARI - 14 Eylül Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

Güncel altın fiyatları(Gram altın, çeyrek altın ne kadar?) Cumhuriyet altın fiyatları

14 Eylül Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 998.89

Gram altın satış: 999.08

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.648,00

Çeyrek altın satış: 1.666,00

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.286,00

Yarım altın satış: 3.333,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.572,00

Tam altın satış: 6.643,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.722,00

Cumhuriyet altını satış: 6.824,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.744,00

Ata altın satış: 6.817,00

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 921,77 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 930,04 TL

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