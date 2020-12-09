Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 9 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk günü olan 8 Aralık’ta yatırımcının yüzünü güldürmeye başlayarak az da olsa yükselişe geçmişti. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün (9 Aralık) saat 09:00 itibariyle çeyrek altın 765,90 lira, Cumhuriyet altını 3.052,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 467,44 liradan işlem görmekte.

Altın fiyatları ne kadar oldu çeyrek altın gram altın fiyatı?

Gram altın alış fiyatı 467 lira 34 kuruşken gram altın satış fiyatı ise 467 lira 44 kuruş. Çeyrek altının alış fiyatı 758 lira 00 kuruşken çeyrek altın satış fiyatı ise 765 lira 90 kuruş olarak işlem görmekte. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 9 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...