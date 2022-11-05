Gram altın için Tunç Şatıroğlu beklediği yeni seviyeyi açıkladı: Altın için kritik viraj! 5 Kasım güncel altın fiyatları

Değerli emtialarda yaşanan düşüş sonrası yatırımcılar tedirgin olmuş ve ne yapacaklarını şaşırmıştı. Ancak yaşanan son gelişmeler sonrası altın fiyatları hızlı bir ivme kazanarak yükselişe geçti. Piyasalardaki durumu değerlendiren ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu altın alacakları uyararak beklediği yeni seviyeleri açıkladı. Gram altın için beklediği son seviyeyi açıklayan Tunç Şatıroğlu yatırımcıları heyecana boğdu. Alan yaşadı daha bu seviyeleri göremez. Bakın Tunç Şatıroğlu gram altın fiyatı için hangi seviye uyarısında bulunmuş? Altın tahmini fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Dünya genelinde artan enflasyon rakamları ve Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) sürekli olarak faiz artırım kararı alması piyasaları tedirgin etmiş durumda. Özellikle altın ve gümüş fiyatları sert düşüşe geçmiş ve yatırımcılarını korkutmuştu. Bu hafta toparlanma sürecine giren çeyrek ve gram altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanarak yükselişe geçti. Tekrardan 1.000 lira seviyelerini gördü.

GRAM ALTIN İÇİN BEKLEDİĞİ YENİ SEVİYEYİ AÇIKLADI

Yaptığı tahminlerle yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Yaşanan düşüşlerin gerçekleri yansıtmadığını belirten Tunç Şatıroğlu, gram altın için yeni tahmini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şatıroğlu, beklenen zirveyi açıkladı.

YATIRIMCILARI UYARDI: BU DÜŞÜŞLERE KANMAYIN!

Gram altın fiyatı için beklediği seviyenin 1.132 TL olduğunu söyleyen Tunç Şatıroğlu, “Birkaç günlük al satlar ile para kazanmaya çalışmak risk yönetimi yapılsa bile yüksek riskli bir iştir. Genellikle temel analizi bilmeyen, öğrenmek de istemeyen kişiler tarafından tercih edilir” diyerek yatırımcıları uyardı.

Altın fiyatları ekonomi takipçileri ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın güne 1.004,00 TL civarında başlarken çeyrek altın 1.641,54 TL'den işlem görüyor. İşte Kapalıçarşı 5 Kasım güncel altın fiyatları ile altın fiyatları alış - satış tablosu...

5 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tunç Şatıroğlu’nun açıklamalarının ardından güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 5 Kasım Cumartesi günü cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 5 kasım 2022 güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 975,41 TL üzerinden yapan gram altın 1.003,36 liradan alınıyor, 1.004,21 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.464,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.527,00 liradan alınıyor, 6.622,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.244,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.263,00 liradan alınıyor, 3.324,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.621,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Kasım itibariyle 1.638,00 liradan alınıyor, 1.663,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Kasım günü 6.430,00 TL alış, 6.495,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı. Videosunda yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş; gram altın, dolar, borsa, euro ve kritik verileri şöyle değerlendirdi DEVAMI İÇİN→ İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı! → TIKLAYINIZ