Gram altın için ezber bozan tahmin! 1000 lira değişecek

Finans analisti İslam Memiş, gram altın için tarih vererek yatırımcıları uyardı. Dolar kurundaki ani yükselişi değerlendiren Memiş, artışta Türkiye’nin BRICS üyeliğiyle ilgili açıklamaların etkisinin olduğunu söyledi. Memiş artışın nedenini ve borsaya ilişkin tahminlerini Al Ain'de şöyle aktardı:

“Dün piyasalarda biraz gerginlik vardı. Dolar kurundaki artış gördük. Şu nedenden dolayı diyemiyoruz. Bugün biraz daha sakin. Benim kişisel öngörüm Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın BRICS ile ilgili açıklaması ve Rusya’dan bu konuda gelen açıklama kurdaki yükselişte etkili oldu. Borsa’da da satışlar gördük. Yüksek faiz dönemlerinde borsa cazip olmaz. Teknik olarak borsadaki satışların bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum. 9800 ve 9400 seviyelerini takip ediyorum. 10 bin puanın üzeri riskli görünüyor.”

İslam Memiş altında yakın döneme ilişkin öngörüsünü şöyle aktardı:

Gram altın, dolardaki yükselişten destek aldı, 50 liralık bir yükseliş gördük. Şu anda dolar biraz gerilediği için şu an gram altın 2455 lira seviyesinde. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi var. 12 Haziran’da faiz kararı var. O tarihe kadar bu seviyelerde biraz oyalanır. Şu an sakin bir seyir var. Hem faizin yüksek olması hem bayram öncesi TL’ye talep nedeniyle altın bozduranlar daha fazla.

Altının seyri ne olacak?

İslam Memiş, “Ons altında 2250-2280 aralığı bir süre devam edecektir. Ancak bugünkü dünya ekonomik koşullarında enflasyon ciddi bir risk olmaya devam ediyor. ABD’deki faiz indirim sürecindeki belirsizlik ve jeopolitik riskler güvenli liman olan altına talebi canlı tutuyor. Ons altında 2600 – 3000 dolar aralığını sürpriz görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Memiş Gram altınla ilgili beklentisini de dile getirdi ve temmuzdan itibaren altın fiyatlarında ralli beklediğini söyledi:

"İçeride gram altına bakacak olursak, dolar kurunun böyle kalacağını düşünmüyorum. Hem dolardaki yükseliş hem ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın için 2700 lira güçlü bir direnç... Sonrasında 3000 lira var. Daha da önemlisi öngöremediğimiz bir gerginlik yaşanırsa 3500 liraya kadar gideceğini düşünüyorum.

Temmuzdan itibaren altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam edecektir. Hatta temmuzdan itibaren altında ralliler ve yeni yükselişler olmasını bekliyorum."