Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 25 Mayıs Altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş vatandaşın gündeminden düşmüyor. Gram altın fiyatları 2021 yılının zirvelerini test ederken, ons altın ise ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ile yükselişine hız kattı. Altın, kripto paraların sert düşmesiyle daha fazla konuşulmaya başlandı. 25 Mayıs Salı günü güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, birçok yatırımcının ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın, bu hafta başına da yükseliş etkileriyle başladı.
25 Mayıs Altın fiyatları
Gram altın
Güne 507,45 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 507,73'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 507,59 seviyesinde kapattı.
Çeyrek altın
Güne 832,52 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,11 artışla 833,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük 825,11, en yüksek 829,68 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 827,31 seviyesinde kapattı.
Yarım altın
Güne 1.665,04 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 1.665,98'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.654,07 seviyesinde kapattı.
Tam altın
Güne 3.296,50 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 3.298,85'dan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını
Güne 3.390,46 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,09 artışla 3.392,40'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.403,00 seviyesinde kapattı.
Ata altını
Güne 3.390,46 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,08 artışla 3.392,15'dan işlem görüyor.