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Ekonomi Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 25 Mayıs Altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 25 Mayıs Altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş vatandaşın gündeminden düşmüyor. Gram altın fiyatları 2021 yılının zirvelerini test ederken, ons altın ise ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ile yükselişine hız kattı. Altın, kripto paraların sert düşmesiyle daha fazla konuşulmaya başlandı. 25 Mayıs Salı günü güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:12:00 -
Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 25 Mayıs Altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, birçok yatırımcının ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın, bu hafta başına da yükseliş etkileriyle başladı.

25 Mayıs Altın fiyatları

Gram altın

Güne 507,45 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 507,73'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 507,59 seviyesinde kapattı.

Çeyrek altın

Güne 832,52 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,11 artışla 833,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük 825,11, en yüksek 829,68 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 827,31 seviyesinde kapattı.

Yarım altın

Güne 1.665,04 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 1.665,98'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.654,07 seviyesinde kapattı.

Tam altın

Güne 3.296,50 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 3.298,85'dan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını

Güne 3.390,46 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,09 artışla 3.392,40'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.403,00 seviyesinde kapattı.

Ata altını

Güne 3.390,46 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,08 artışla 3.392,15'dan işlem görüyor.

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