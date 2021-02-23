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Ekonomi Gram altın alış satış çeyrek altın alış satış ne kadar? Altın düştü mü altın çıktı mı? 23 Şubat altın fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Gram altın alış satış çeyrek altın alış satış ne kadar? Altın düştü mü altın çıktı mı? 23 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Gram altın alış ne kadar? Çeyrek altın satış fiyatı, gram altın satış, çeyrek altın alış ne kadar? ABD’de Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürdü ve bunun sonucunda da altının ons fiyatı 1,780 doların altına geriledi. Ancak son günlerde doların düşmeye devam etmesi nedeniyle altın yönünü yukarı çevirerek altının ons fiyatı 1,800 doları aştı. Peki Altın düştü mü altın çıktı mı? Gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar? 23 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 08:45:00 - 2021-02-23 08:45:41
Gram altın alış satış çeyrek altın alış satış ne kadar? Altın düştü mü altın çıktı mı? 23 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 23 Şubat Pazartesi ne kadar? Koronavirüste aşının bulunması ve aşının yapılmaya başlanılması, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı sonrası altın fiyatları bir hayli düştü. Öyle ki güvenli liman olarak bilinen altına olan güven de az da olsa sarsılmaya başladı. Gram altın ne oldu? Yatırımcı, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? sorunu sormakta. İşte altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

409,19

410,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

408,55

408,65

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.812,53

1.812,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

653,68

668,14

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.614,70

2.664,38

YARIM ALTIN FİYATI

1.303,26

1.336,28

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.614,70

2.664,38

ATA ALTIN FİYATI

2.692,58

2.762,72

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

224,15

270,98

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

370,32

398,64

GREMSE ALTIN FİYATI

6.629,00

6.789,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,33

6,33

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

28,08

28,10

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