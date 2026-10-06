Gram altın 6 bin 550 liraya geriledi, yatırımcı yeni alım için beklemede

Gram altın, kuyumcu ekranlarında 6 bin 550 lira seviyesinden işlem görüyor. Fiyatın daha da gerileyebileceğini düşünen yatırımcıların yeni alımı bir süre daha erteledikleri belirtiliyor.

Çeyrek altın 10 bin 500, yarım altın 21 bin, tam altın ise 42 bin liradan alıcı buluyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz adımları ve küresel enflasyon baskısıyla dalgalanan piyasada uzmanlar, son düşüşün yatırımcıda kafa karışıklığına yol açtığını belirtiyor. Sert gerileme vatandaşın altına ilgisini de azalttı.

Geçen hafta 6 bin 580 liraydı, kâr satışıyla geriledi

Kuyumcu Nasir Amcalar, altının geçen haftaya düşüşle başladığını, bu düşüşte Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin etkili olduğunu söyledi. Amcalar'a göre Fed'in faiz indirimi yapma ihtimalinin biraz daha yükselmesi, altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından enflasyon baskısının da oluştuğunu anlatan Amcalar, ABD'de enflasyonun son yılların en yüksek seviyelerine çıktığını, ABD'nin geçtiğimiz ay bir faiz artırımına gittiğini ve önümüzdeki süreçte bir kez daha faiz artırması beklendiğini, bu beklentinin de altına satış yönünde talep oluşturduğunu kaydetti.

Amcalar, altının 5 Ekim Pazartesi günü ilk açılış saatlerinde geçen haftanın kapanışına göre bir miktar daha yüksek açıldığını belirterek "Geçtiğimiz hafta 6 bin 580 lira seviyesindeydi. Haftaya 6 bin 600 liranın üzerinde başladı ancak öğleden sonra altın tarafında bir kar satışı geldi. Şu anda 6 bin 550 lira seviyesinden işlem görüyor" dedi.

Yüksek fiyattan alanlar satıştan kaçınıyor

Altının bu kadar düşmesini kimsenin beklemediğini vurgulayan Amcalar, "Bu düşüşün hem vatandaşı hem de yatırımcıyı altından uzaklaştırdığını söyleyebiliriz" diye konuştu. Kuyumcuya göre altının 7 bin 500-8 bin lira seviyelerinde olduğu dönemde yoğun talep oluştu ve çok sayıda kişi bu seviyelerden altın aldı.

Amcalar, yüksek fiyattan alanların şu anda zararda oldukları için ellerindeki altını zorunlu bir ihtiyaçları olmadığı sürece satmak istemediğini, satış yapanların ise ya acil bir ihtiyacı olduğu ya da yatırımını başka bir alanda değerlendirmek istediği için sattığını aktardı. Altını bu fiyatlardan düşük gören ve orta-uzun vadeli yatırım düşünenler ise alımlarını sürdürüyor.

"Önümüzdeki süreçte bir faiz artırımı gerçekleşmesi halinde gram altında bir miktar daha düşüş yaşanabilir" diyen Amcalar, altının düşmesini bekleyen yatırımcıların bunu bir fırsat olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.