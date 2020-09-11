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Ekonomi GRAFİKLİ - Kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 750 milyon doları aştı
Ekonomi

GRAFİKLİ - Kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 750 milyon doları aştı

Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru kayısı ve kuru üzümde geçen sezon 763 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı - Kuru üzümde ihracatın yüzde 25'inden fazlası İngiltere'ye gerçekleşti - Çin'e yapılan kayısı ihracatı ise yüzde 66 arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:05:18 -
GRAFİKLİ - Kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 750 milyon doları aştı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin 2019/2020 sezonunda kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 763 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye, kuru üzümde geçen sezonun başlangıç tarihi 1 Eylül 2019'dan 30 Ağustos 2020'ye kadar olan dönemde 70'in üzerinde ülkeye ihracat yaptı. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nden yapılan ihracattan 510 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

- İhracatın yüzde 25'den fazlası İngiltere'ye

Kuru üzümde en fazla ihracat geleneksel pazar olan İngiltere'ye yapıldı. Geçen sezon bu ülkeye 154 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatına imza atıldı. İngiltere'yi 60 milyon dolarla Almanya ve 49 milyon dolarla Hollanda izledi.

Geçen sezon en dikkat çekici artış ise yaş meyve ve sebzenin en büyük ihraç pazarı olan Rusya'da gerçekleşti. Bu ülkeye kuru üzüm ihracatı yüzde 15 artarak 5 milyon 171 bin dolara çıktı.

Kuru üzümde bu yıl 271 bin ton ürün beklenirken yeni sezonda ihracatın ilk haftası geride kaldı. Sezon sonunda ise yeniden yarım milyar doları aşmak hedefleniyor.

- Kuru kayısıda Çin'e ihracat yüzde 66 arttı

Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu bir diğer ürün kuru kayısıda da geçen sezon 80'in üzerinde ülkede Türk kayısı sofraları süsledi.

Sezonun başladığı 1 Ağustos 2019'dan 31 Temmuz 2020 'ye kadar olan dönemde kayısı ihracatı bir önceki sezona göre yüzde 1 artarak 250 milyon 802 bin dolardan 253 milyon 392 bin dolara çıktı.

Kuru kayısı ihracatında ilk sırada 24 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 22,5 milyon dolarla Fransa ve 13,5 milyon dolarla İngiltere takip etti.

Kuru kayısıda en dikkat çekici artış ise Çin pazarında yaşandı. Bu ülkeye yapılan ihracat bir önceki sezona göre yüzde 66 artarak 2 milyon 992 bin dolardan 4 milyon 981 bin dolara çıktı.

1 Ağustos 2020'den 5 Eylül 2020'ye kadar olan süreçte gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 26 milyon 743 bin dolar oldu.

Türkiye'nin kuru üzümde en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülke şöyle:

ÜLKE İHRACAT
(MİLYON DOLAR)
İngiltere 154
Almanya 60
Hollanda 49
İtalya 36
Fransa 31


Türkiye'nin kuru kayısıda en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülke ise şöyle:

ÜLKE İHRACAT (MİLYON DOLAR)
Almanya 24
Fransa 22,5
İngiltere 13,5
Avustralya 12
Rusya 11



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