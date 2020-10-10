GRAFİKLİ - Kovid-19 salgını, Sahra Altı Afrika ekonomisini zora soktu

DAKAR (AA) - EKİP - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Sahra Altı Afrika ekonomisinin son 25 yılda ilk kez küçüleceği belirtilirken, zor durumdaki bölge ülke ekonomileri salgınla daha da zor bir sürece girdi.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,1'lik küçülme ile son 10 yılın en kötü dönemini yaşadı.

Nijerya İstatistik Bürosu verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede yaklaşık 21 milyon kişi işsiz kaldı.

Nijerya Merkez Bankası salgından en çok etkilenen hane, küçük ve orta ölçekli işletmelere 138,89 milyon, sağlık sektörüne ise 277,78 milyon dolar kredi desteğinde bulundu.

- Senegal turizminde 540 milyon dolarlık kayıp





Senegal'de yüzde 6,8 olacağı tahmin edilen 2021 için yıllık büyüme hızı, salgının patlak vermesiyle yüzde 0,7 olarak güncellendi.

Sınırlarını bir süre kapatan, belli saatlerde sokağa çıkma yasağı ve bazı sosyal kısıtlamaları hayata geçiren Senegal'de Kovid-19 nedeniyle en büyük kaybı turizm sektörü yaşadı.

Özellikle Avrupalı turistlerin Afrika'da en sık tercih ettiği tatil destinasyonu olan Senegal'de turizm sektörü Kovid-19 döneminde 540 milyon dolar gelir kaybetti.



Sektörün ileri gelenleri, 2020-2021 sezonunun artık "kaybedildiğine" inanırken, 2021-2022 sezonu için de iyimser bir tahminde bulunulamayacağını belirtiyor.

Son 6 yıldır Yükselen Senegal Planı kapsamında yıllık ortalama yüzde 6,6 büyüyen Senegal, salgında zarar gören sektörlere destek için 1,7 milyar dolarlık Ekonomik ve Sosyal Dayanıklılık Programı'nı (PRES) devreye sokmuştu.





- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde işletmeler destek alamadı





Salgın, ekonomisi petrol, bakır, altın, elmas ve kobalt gibi madenlerin ihracatına dayalı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni de zora soktu.

Kongo Girişimciler Federasyonu (FEC) verilerine göre, salgının etkisiyle, işletmelerin yüzde 76'sının gelirlerinde önemli düşüş kaydedildi, yüzde 36'sı ise vergi borçlarının ödeyemeyecek hale geldi.



İşletmelerin yüzde 97'si devletten hiçbir destek almazken, yüzde 39'u da çalışanlarının maaşlarını ödeyemedi.



Bu süreçte, işletmelerin yüzde 21'i salgın yüzünden faaliyetlerini durdurmak zorunda kalırken, yüzde 41'i ise yatırımlarını askıya aldı.





- Cumhurbaşkanı borçların silinmesini istemişti





Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, salgın ile mücadele eden fakir ülkelerin borçlarının silinmesini talep etti.



Salgının etkisini azaltmak için Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sunduğu yardım fonundan yararlanacak en fakir 28 ülkeden biri olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin IMF'ye yapacağı borç ödemesi Nisan 2021'e ertelenmişti.



Ayrıca, Kovid-19 salgını haricinde Ebola, hepatit, sarı humma, sıtma, maymun çiçeği gibi pek çok hastalıkla mücadeleye devam eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dünya Bankası'ndan haziranda 477 milyon doları hibe, 1 milyar dolarlık destek almıştı.





- Sahra Altı Afrika'da ekonomik küçülme beklentisi





Dünya Bankası'nın "Afrika'nın Nabzı: İyileşmeye Giden Yolun Çizelgesi" raporunda, Sahra Altı Afrika ekonomisinin, bu yıl yüzde eksi 3,3 küçüleceği belirtildi.



Kovid-19 salgınının Afrika ülkelerini uzun yıllar etkileyebileceği uyarısında bulunulan raporda, "Salgın, kıtadaki 40 milyon insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebilir ve gelecek 5 yıldaki kalkınma planlarını olumsuz etkileyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede 25 yıllık aradan sonra ekonomik küçülme yönünde beklenti söz konusu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 545 bini geçerken, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 154'e ulaştı. Mauritius'ta aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Seyşeller ve Eritre'de de ölüm rapor edilmedi.