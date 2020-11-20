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Spor GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
Spor

GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

Süper Lig'de 9. hafta maçları yapılacak - TFF 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:50:41 -
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'de 9. hafta, TFF 1. Lig'de ise 10. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:


- Süper Lig


Yarın:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)


- TFF 1. Lig


Yarın:

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)

22 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Pazartesi:

19.00 Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

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