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Spor GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
Spor

GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

Süper Lig'de 6. hafta maçları oynanacak - TFF 1. Lig'de 7. hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:15:39 -
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'de 6. hafta, TFF 1. Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:


- Süper Lig


Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül

Not: MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması, konuk ekipte çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanması nedeniyle ertelenmiştir.


- TFF 1. Lig


Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Giresunspor (Bornava Aziz Kocaoğlu)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

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