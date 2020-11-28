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Spor GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 352. randevu
Spor

GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 352. randevu

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı - 96 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 485-443 üstünlüğü bulunuyor - İki takım arasındaki 128 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 40 kez galip geldi - Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 26 maçtan sadece 5'ini kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:08:34 -
GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 352. randevu

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 443 golle karşılık verdi.


- Lig maçları


Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 128 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 143 golle yanıt verdi.


- Son maç Beşiktaş'ın


Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.

Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.


- Beşiktaş, son 26 maçta 5 kez kazanabildi


Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi.

Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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