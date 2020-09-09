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Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti

Virüs nedeniyle 902 bin 306 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:34:24 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 27 milyon 761 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 902 bin 306 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 761 bin 547'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 845 bin 609 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 13 bin 632 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 514 bin 376 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 194 bin 37 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 374 bin 314), Brezilya (4 milyon 165 bin 124), Rusya (1 milyon 41 bin 7), Peru (696 bin 190), Kolombiya (679 bin 513), Meksika (642 bin 860), Güney Afrika (640 bin 441), İspanya (534 bin 513), Arjantin (500 bin 34), Şili (425 bin 541), İran (391 bin 112), İngiltere (352 bin 560), Fransa (335 bin 524), Bangladeş (329 bin 251), Suudi Arabistan (322 bin 237), Pakistan (299 bin 659), Türkiye (283 bin 270), İtalya (280 bin 153), Irak (269 bin 578) ve Almanya (254 bin 957)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (127 bin 517), Hindistan (73 bin 953), Meksika (68 bin 484), İngiltere (41 bin 586), İtalya (35 bin 563), Fransa (30 bin 764), Peru (30 bin 123), İspanya (29 bin 594), İran (22 bin 542), Kolombiya (21 bin 817), Rusya (18 bin 135), Güney Afrika (15 bin 86), Şili (11 bin 682), Ekvador (10 bin 627) ve Arjantin (10 bin 405)."

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