Akyurt’un genç Belediye Başkanı Hilal Ayık Ramazan ayının gelmesiyle mezarlıklarda bayram ziyaretlerinin yapılıp yapılamayacağının belirsiz olduğunu belirttiği açıklamasında şunları söyledi “2 ay gibi bir zaman zarfında tamamen, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya yoğunlaştık. Devletimizin etkin çalışması ve alınan önlemler sayesinde artık veriler de gösteriyor ki vakaları kontrol altına almaya başladık. Belediyemizin diğer işleri de bir yandan yapılmaya devam ediyor. Bu yıl bayramın yaklaşmasıyla kabir ziyareti gibi güzel bir geleneğimizin Covid-19 nedeniyle yapılamama ihtimali var. Çünkü tehlike tamamen geçmiş değil. Akyurt Belediyesi olarak bu yıl mezarlık ziyaretleri şayet yapılamayacak olursa diye, insanlarımızın yakınlarının mezarlarında yapacağı temizliği biz yapmaya karar verdik. Bu kapsamda arkadaşlarımız mezarlığımızın çevresine kokulu hanımeli çiçeği dikimi yapıyor. Baktığımızda bazı mezarların başında herhangi bir ağaç da görünmüyor. Ağaç olmayan mezarların başında yer var ise hepsine sedir fidanı dikilecek. Uygun gördüğümüz boşluklara da sedir dikeceğiz. Mezarlara çiçek de dikerek vefat edenlerin yakınlarına “Gözünüz arkada kalmasın.” diyoruz.”