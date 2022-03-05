Gözü dönen Rus askerleri sivillere ateş açtı! Yaralılar var
Ukrayna'yı işgal girişimini sürdüren Rus askerleri, ele geçirdikleri Luhansk Bölgesi'nde Rusya'yı protesto eden sivil Ukrayna halkına ateş açtı. Açılan ateş neticesinde yaralananların olduğu öğrenilirken, kentte gerilim devam ediyor.
Rus askerleri, ele geçirdikleri Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'nde, Rusya'yı protesto eden sivil halka ateş açtı.
Sivillere gelişigüzel ateş açtılar!
Ukrayna'nın Rusya tarafından ele geçirilen Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde Ukraynalılar sokaklara dökülerek, Rusya'nın saldırılarını protesto etti.
Protestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan gözü dönmüş Rus askerleri gelişigüzel ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.