Danıştay ‘Disiplin cezası’nda öğrenci lehine karar verdi: Kopya cezası ömür boyu sicilde kalamaz

İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinin hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrenciye, kopya çektiği gerekçesiyle 28 Haziran 2019'da uyarma cezası verildi. Öğrenci, 3 Temmuz 2019'da üniversiteye başvurarak disiplin cezasının sicilinden silinmesini talep etti. Ancak üniversite rektörlüğü, 9 Ağustos 2019'da başvuruyu reddetti. Bunun üzerine öğrenci, 17 Eylül 2019'da Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, 17 Mart 2020'de öğrenci lehine tavsiye kararı verdi. Öğrenci, kararın uygulanması için üniversiteye yeniden başvurdu. Üniversite ise disiplin cezalarının sicilden silinmesine ilişkin işlemin ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenleme yapılması halinde uygulanabileceğini belirterek talebi kabul etmedi. Ardından YÖK'e başvuran öğrenci, disiplin cezalarının sicilden silinmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılmasını istedi. YÖK'ün başvuruya yanıt vermemesi üzerine talep zımnen reddedilmiş sayıldı. Öğrenci de ret işlemlerinin iptali için Danıştay'da dava açtı.