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Spor Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu: Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz
Spor

Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu: Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin tecrübeli futbolcularından Soner Aydoğdu, sezona en iyi şekilde başlamak istediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:57:00 -
Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu: Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz

Sezon hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızlı ekipte Soner Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021-2022 sezonunun herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Antrenmanlara tekrar başlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Soner Aydoğdu, "Sahaya indik, inşallah en iyi şekilde bu dönemi değerlendirme hedefindeyiz. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz." dedi.

Soner Aydoğdu, taraftarlarını çok özlediklerini belirterek, "Belirli bir sayı da olsa statların açılacağı haberini aldık, onları çok özledik. İnşallah en kısa zamanda birbirimize kavuşacağımız zamanı bekliyoruz." diye konuştu.

 

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