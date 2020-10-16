  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Spor

Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:34:45 -
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı

Hakkari’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli Mehmet Adıyaman’ın oğlu Abdullah Adıyaman ve beraberindeki çok sayıda kişi AK Parti'ye katıldı..
HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı
Gündem

HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Başkanı Sait Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' demekten çekinmedi.
Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme
Siyaset

Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen yangın felaketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Yangını söndürmed..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay