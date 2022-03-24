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Spor Göztepe'dan Konyaspor hazırlığı
Spor

Göztepe'dan Konyaspor hazırlığı

3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Göztepe, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 19:56:00 -
Göztepe'dan Konyaspor hazırlığı

Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde, ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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