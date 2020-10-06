  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe, sözleşmesini uzattığı Eren Bilen'i Menemenspor'a kiraladı
Spor

Göztepe, sözleşmesini uzattığı Eren Bilen'i Menemenspor'a kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:37:25 -
Göztepe, sözleşmesini uzattığı Eren Bilen'i Menemenspor'a kiraladı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Eren Bilen, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Eren Bilen’in sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ve 1 yıllığına Menemenspor'a kiralandığı bildirildi.

Göztepe altyapısında yetiştikten sonra 2016-2017 sezonunda profesyonel olan 19 yaşındaki Eren Bilen, çeşitli yaş kategorilerinde 9 kez milli formayı giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Yunan ve Rum'un gözü burada: Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi için yeni gelişme!
Gündem

Yunan ve Rum'un gözü burada: Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi için yeni gelişme!

"Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal i..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay