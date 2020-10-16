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Spor Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan'la bir araya geldi
Spor

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan'la bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:02:07 -
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan'la bir araya geldi

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı ekibin sporcusu milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'la bir araya geldi.

Ferhat Arıcan'ın Mersin'de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları çalışmaları hakkında bilgi alan Sepil, yaptığı açıklamada, son dönemde cimnastik branşında ülke olarak çok ciddi başarılara imza atıldığını söyledi.

Sepil, kulübün sporcularından Ferhat Arıcan'ın da son olarak Azerbaycan'daki Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandığını belirterek, "Kendisi Türkiye'yi ve Göztepe'yi Tokyo Olimpiyatları'nda başarıyla temsil edecek. Ferhat'ın dışında 2 sporcumuz daha Tokyo'ya gidebilir. Önümüzdeki süreçte yeni açmayı planladığımız branşlarımız var. Maalesef salon sorunumuz var, amatör branşlarımız için Gürsel Aksel Stadı'nın altını kullanabiliriz." dedi.

Ferhat Arıcan, çalışmaların çok verimli gittiğini, ilk olarak Avrupa Şampiyonası'nda ve diğer organizasyonlarda en iyi şekilde Türkiye'yi ve Göztepe'yi temsil edeceğini kaydetti.

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