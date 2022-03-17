Göztepe Kaptanı için müthiş iddia!

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe'de gösterdiği performansla takımını ayakta tutmaya çalışan Halil Akbunar ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Göztepe, Süper Lig'de 27 puanla 18. sırada yer alırken, sarı kırmızılıların 28 yaşındaki yıldızı Halil Akbunar takımının ligde kalmasını sağlamak için büyük çaba harcıyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon forma giydiği 25 karşılaşmada 4 gol 5 de asist ile İzmir ekibinin en etkili isimlerinden biri durumunda.

Göztepe küme düşerse Halil Akbunar serbest kalacak

10 yıldır giydiği Göztepe formasıyla milli takıma kadar yükselen Halil Akbunar'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü. İzmir ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'in, Göztepe'nin küme düşmesi durumunda sözleşmesindeki madde gereği serbest kalacağı öğrenildi.

Göztepe'nin küme düşmesi durumunda Beşiktaş'ın Halil Akbunar için devreye gireceği iddia edildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sezon sonunda sağ ve sol kanada yerli transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda yönetim ve Ceyhun Kazancı'nın belirlediği isimlerin Halil Akbunar ve Mustafa Eskihellaç olduğunu iddia etti. Mustafa Eskihellaç için somut adımlar atıldığını belirten Süzgün, Halil Akbunar için ise Göztepe'nin ligdeki durumunun beklendiğini dile getirdi.

2012 yılından beri Göztepe A takımında forma giyen, sadece 2015-16 sezonunda 1 yıllığına Elazığspor'a kiralanan Halil Akbunar, İzmir temsilcisinin bayrak adamı konumunda. Göztepe formasıyla toplam 303 maça çıkan Halil Akbunar 49 gol, 50 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 3,8 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.