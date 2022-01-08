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Spor Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek
Spor

Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında Göztepe, yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:57:00 -
Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligin ilk devresini 15 puanla 19. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Antalyaspor'la 14. randevu

Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, Süper Lig'de rakibiyle geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Bu

müsabakalarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 6 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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