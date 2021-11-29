  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Spor

Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 14.haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverler maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 09:23:00 -
Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Süper Ligin 14.haftası Göztepe-Fenerbahçe maçıyla kapanacak. Futbolseverler zorlu maçın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

Göztepe-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe'de eksikler var

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak. Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

55.randevu

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli takım 82 gol atarken, Göztepe ise 39 kez ağları havalandırdı. Geride kalan sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan ise Göztepe 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları
Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Spor

Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti hakkında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sadece Bayraklı'da konut teslim..
Sana'ya hava saldırısı!
Dünya

Sana'ya hava saldırısı!

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu güçleri, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya hava saldırıları düzenlendiğini a..
Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'falaka' cevabı!
Siyaset

Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'falaka' cevabı!

Armağan Çağlayan'ın Youtube programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay