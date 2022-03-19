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Spor Göztepe evinde intihar etti!
Spor

Göztepe evinde intihar etti!

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinin gollerini Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 18:05:00 - 2022-03-19 18:06:07
Göztepe evinde intihar etti!

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi rakibini 2-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Alanyaspor'un gollerini Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 49 yaparken, Göztepe 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Göztepe Konyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Rizespor'u konuk edecek.

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