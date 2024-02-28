Göztepe çoştu!

Sarı-kırmızılılar, ikinci devrede çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı. Göz-Göz rakip ağlara 16 kez de gol atarken, ikinci devrenin birincisi olmayı başardı.

Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla en başarılı takım oldu. Sarı-kırmızılılar, son 7 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 17 puan yazdırarak ikinci yarının en formda ekibi olarak büyük alkış topladı. Bu süreçte aldığı başarılı sonuçlarla yine 17 puan toplayan Boluspor ile birlikte en iyi çıkış yapan ekip konumundaki Göz-Göz, bu performansla lider Eyüpspor, takipçileri Kocaelispor, Bodrum FK, Sakaryaspor ve Bandırmaspor'u geride bıraktı. Play-Off hattında yer alan Gençlerbirliği ise ikinci yarıda hanesine yazdırdığı 6 puanla 15. sırada yer alırken, en kötü ekiplerden biri konumunda yer aldı.

İKİNCİ YARININ EN SKORERİ OLDU

Göztepe bu periyotta topladığı puanlarla zirvede yer alırken, gol sayılarında da liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar 7 haftalık süreçte rakip ağlara gönderdiği 16 golle ligin ikinci yarısının en skorer ekibi olmayı da başardı. İzmir temsilcisini bu alanda 14 kez gol sevinci yaşayan Eyüpspor, 12 gol atan Bandırmaspor ve rakip ağları 11 kez havalandıran Bodrum FK takip etti. Genel tabloda ise ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Göz-Göz, rakibi Kocaelispor'a 5, Bodrum FK'ya da 7 puanlık fark attı. Ligde Göztepe pazar günü sahasında kendisi gibi ligin en iyi çıkış yapan ekibi Bolu ile kozlarını paylaşacak.

GÖZ-GÖZ GOL SORUNUNU ÇÖZDÜ

Birinci Lig'de son olarak deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yenerek Süper Lig yarışında takipçisi Kocaelispor'a 5 puan fark atıp ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Göztepe, gol sorununu tamamen çözdü. Geçen sene Play-Off'lar dahil 37 maça çıkan Göztepe rakip ağlara sadece 46 gol bırakırken, bu sezon 24 karşılaşmada 42 gole ulaştı. Özellikle teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hücumda çok etkili olmaya başlayan Göz-Göz, Bulgar çalıştırıcı ile 12 maçta 29 kez gol sevinci yaşadı. Sarıkırmızılılar Süper Lig'e koştuğu bu sezon iç sahada 24, deplasmanda ise 18 kez gol sevinci yaşadı.

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