Dünyanın üç ayrı ucunda aynı hayatı seçtiler! Bu kadınlar ormanda yaşıyor

Fransa'da ormanın ortasında kendi düzenini kuran bir kadın, Hindistan'da iki çocuğuyla mağarada bulunan bir anne ve İspanya'da elektriksiz bir dağ köyünde yaşayan başka bir kadın... Farklı zamanlarda gündeme gelen bu üç hikâye, modern hayatın dışında yaşamayı tercih eden insanların sıra dışı dünyasını gözler önüne seriyor.

FRANSA'DA ORMANIN ORTASINDA KENDİ DÜNYASINI KURDU

Fransa'da yaşayan Diane Darc, orman hayatını tercih eden kadınlardan biri. Hakkındaki habere göre dört yıldır doğayla iç içe, alışılmış şehir imkânlarından uzakta yaşıyor.

Şebeke elektriği ve su bağlantısı bulunmayan yaşam alanında güneş enerjisinden yararlanıyor, suyunu doğal kaynaklardan temin ediyor ve kendi yiyeceklerini yetiştiriyor.

Darc'ın yaşamı, şehir hayatının sunduğu imkânlardan vazgeçerek daha sade bir düzen kurmanın nasıl mümkün olabileceğine dair dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

HİNDİSTAN'DA POLİS MAĞARAYA GİRDİ, GÖRDÜKLERİNE ŞAŞIRDI

Üç hikâye arasında en şaşırtıcı olanlardan biri Hindistan'da yaşandı.

40 yaşındaki Rusya vatandaşı Nina Kutina, Temmuz 2025'te Karnataka eyaletindeki ormanlık alanda bulunan bir mağarada, 4 ve 6 yaşlarındaki iki kızıyla birlikte bulundu.

Bölgede devriye gezen polisler, mağaranın girişindeki kumaşları fark ederek içeri yöneldi. Karşılarında bir anne ile iki küçük çocuğunu buldular.

Kutina, burada çocuklarıyla resim yaptıklarını, kitap okuduklarını, şarkılar söylediklerini ve doğada huzurlu bir hayat sürdüklerini anlattı.

Ancak polisler, bölgedeki vahşi hayvanlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşam alanının özellikle çocuklar açısından tehlikeli olduğunu değerlendirdi.

Aile daha sonra mağaradan çıkarıldı. Kutina'nın ülkede kalış iznine ilişkin sorunlar nedeniyle göçmenlik işlemleri başlatıldı.

İSPANYA'DA ELEKTRİKSİZ VE YOLSUZ KÖYDE İKİ ÇOCUĞUYLA YAŞIYOR

İspanya'nın Asturias bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Sur Eyna'nın hikâyesi de oldukça farklı.

İki kızıyla birlikte dağların arasında bulunan, kara yolu ve elektrik şebekesi olmayan küçük bir yerleşimde hayatını sürdüren kadın, şehir yaşamının yoğunluğunu geride bırakmayı tercih etti.

Yıllardır yaşadığı bölgede tarımla uğraşan, doğal ürünler hazırlayan ve el sanatlarıyla gelir elde eden Eyna, çevresindeki bitkilerden yararlanıyor.

Doğayla iç içe hayatın kolay olmadığını da gizlemiyor. Evinin bakımını kendisi yapıyor, çeşitli kurslar düzenliyor ve geçimini sağlamak için çalışıyor.

Yaşam tarzının beraberinde ciddi sorumluluklar getirdiğini belirten Eyna, doğada kendi imkânlarıyla ayakta kalmanın hem fedakârlık hem de özgürlük anlamına geldiğini anlatıyor.

ÜÇ FARKLI ÜLKE, ÜÇ FARKLI HAYAT

Fransa'da yalnız yaşayan Diane Darc, Hindistan'da çocuklarıyla mağarada bulunan Nina Kutina ve İspanya'nın dağlarında kendi düzenini kuran Sur Eyna'nın hikâyeleri birbirinden farklı.

Ancak üç kadının hayatında da şehirlerin kalabalığından uzaklaşma ve doğayla daha yakın bir ilişki kurma isteği öne çıkıyor.

Bu yaşam biçiminin zorlukları da var. Elektrik ve suya erişim, sağlık hizmetleri, ulaşım ve özellikle çocukların güvenliği, doğada yaşamayı tercih eden insanların karşılaştığı önemli sorunlar arasında bulunuyor.

Üç kadının hikâyesi ise modern yaşamın sunduğu konfor ile doğada kendi imkânlarıyla yaşamanın getirdiği bağımsızlık arasındaki tercihi yeniden gündeme taşıyor.