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Ekonomi Müşteriye “Git şikâyet et” dediler! Bakanlık kapılarına dayandı, faturası ağır oldu
Ekonomi

Müşteriye “Git şikâyet et” dediler! Bakanlık kapılarına dayandı, faturası ağır oldu

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Müşteriye "Git şikâyet et" dediler! Bakanlık kapılarına dayandı, faturası ağır oldu

Samsun'da indirimli aldığı ürünü iade etmek isteyen vatandaşın talebini geri çeviren işletme, beklemediği bir denetimle karşılaştı. CİMER'e yapılan şikâyet üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, yüzlerce ürünü mercek altına aldı. Denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilirken işletmeye para cezası kesildi. Bakanlık yetkilisinden ise “Git nereye şikâyet edersen et devrini kapatıyoruz” mesajı geldi.

Samsun'da bir vatandaşın yaşadığı alışveriş mağduriyeti üzerine yaptığı başvuru, Ticaret Bakanlığı ekiplerini harekete geçirdi. İndirimli ürünün iadesini kabul etmeyen işletme hakkında CİMER üzerinden yapılan şikâyet sonrasında kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetimin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

VATANDAŞ CİMER'E YAZDI, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Tüketicinin başvurusu üzerine Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım 2026 tarihinde şikâyete konu işletmeye giderek inceleme başlattı.

Denetimlerde yalnızca şikâyete konu ürün değil, işletmede satışa sunulan farklı kategorilerdeki ürünler de kontrol edildi.

Kırtasiye, temizlik ve züccaciye reyonlarında gerçekleştirilen incelemelerde çok sayıda ürünün fiyat etiketi ve indirim bilgileri mercek altına alındı.

400 ÜRÜN İNCELENDİ, 10'UNDA USULSÜZLÜK ÇIKTI

Bakanlık ekipleri tarafından toplam 400 ürün üzerinde yapılan kontrollerde, 10 ürünün Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında indirim kampanyalarına ilişkin başka eksiklikler de ortaya çıkarıldı.

İNDİRİM ETİKETLERİNDE DE SORUN ÇIKTI

İncelemelerde 5 ürünün indirimli satışına ilişkin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği tespit edildi.

Ayrıca söz konusu ürünlerin kampanya öncesindeki fiyatlarının işletme tarafından ispatlanamadığı bildirildi.

Bu tespitler üzerine işletmenin, indirim uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla Reklam Kuruluna sevk edildiği açıklandı.

BAKANLIKTAN NET MESAJ: O DEVİR KAPANIYOR!

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimin ardından yaptığı açıklamada tüketicilerin haklarını korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

Samsun'un kendi baba ocağı olduğunu da hatırlatan Kaplan, Türkiye'nin 81 ilinde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Kaplan, tüketicilerin şikâyetlerini dikkate almayan işletmelere şu sözlerle seslendi:

“Git nereye şikâyet edersen et devrini kapatıyoruz inşallah.”

Bakanlığın Samsun'da gerçekleştirdiği denetim, tüketici şikâyetlerinin işletmeler hakkında kapsamlı incelemelere dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

İşletmeye fiyat etiketi aykırılıkları nedeniyle uygulanan idari para cezasının tutarı ise açıklamada belirtilmedi.

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