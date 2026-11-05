MasterChef Türkiye'de incir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

Yapılışı: Kuru incirleri kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayıp soğumaya bırakın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyin. Kuş üzümü, dolmalık fıstık ve baharatları da ilave ederek birkaç dakika kavurmaya devam edin. Pirinçlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip iç harcı pişirin. Pilav demlendikten sonra incirlerin sap kısımlarını kesin ve içlerini hazırladığınız harçla doldurun. İncirleri tencereye dizerek uygun miktarda suyla kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. KURU İNCİRİN TATLISINI YAPMAK İSTEYENLERE: KAYSERİ USULÜ İNCİR DOLMASI Kuru inciri yemek olarak değil, tatlı şeklinde değerlendirmek isteyenler için Kayseri usulü cevizli incir dolması da bir seçenek. Bu tarifte incirlerin içi kavrulmuş un, tereyağı, şeker ve cevizle dolduruluyor. Ardından sütlü şerbetle pişirilerek servis ediliyor. Malzemeler: 30-35 adet kuru incir. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı tereyağı 1,5 yemek kaşığı toz şeker.. 1 su bardağına yakın ceviz. Şerbeti için: 1 kahve fincanı süt. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. 1 su bardağı su. Yapılışı: Kuru incirleri yıkayıp ılık suda yaklaşık 1 saat bekletin. Bu sırada tereyağını eritip unu hafif kahverengileşene kadar kavurun. Karışım biraz soğuduktan sonra şeker ve cevizi ekleyerek harmanlayın. Yumuşayan incirlerin sap kısımlarını kesin ve içlerini elinizle hafifçe genişleterek çanak şekli verin. Hazırladığınız cevizli harçla incirleri doldurup ağızlarını kapatın. Tencereye veya fırın tepsisine dizdiğiniz incirlerin üzerine şeker, süt ve suyu ekleyin. İncirler yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.